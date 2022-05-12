Боец UFC Мокаев рассказал, как поменялась жизнь в Англии из-за ситуации на Украине

Боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев (7-0) в интервью YouTube-каналу «Телеканал ННТ» рассказал, как поменялась жизнь в Англии из-за ситуации на Украине и взаимных санкций Европы и России.

— Расскажи о своем режиме в Рамадан.

— Я чувствую, когда уже перетренированность идет, — останавливаюсь. У меня нет этого эго — доказать кому-то что-то, что я могу здесь всю ночь бороться. Я в клетке это буду доказывать. А так... до ифтара тренируюсь, после ифтара — иду в мечеть, потом опять в зал с 10 до 12 — или качка или ММА. Я занятый здесь. К зубному хожу, зубы лечу. В Англии дорого (смеется), поэтому...

— Здесь скидки делают?

— Здесь нормально делают. Хожу, лечу, пока есть шанс.

— Как там в Англии — какой там уровень жизни с учетом всех этих последних событий? Что-то поменялось?

— Бензин подорожал, газ подорожал чуть-чуть. Но зарплаты тоже поднимаются, так что... Какой-то период всегда что-то опускается, что-то поднимается. Меня это не коснулось. Я так же прилетел, гражданин Великобритании прилетел в Россию, и так же улечу.

— Отношение у людей там к тебе поменялось?

— Не поменялось. Люди уже стали чуть умные, уже знают, что когда где-то идет спецоперация, это не касается спортсменов и вообще обычных людей. Это касается политиков, мы вообще даже не понимаем, какой у них там план, чего они делают.

19 марта Мокаев задушил Коди Дердена (12-3) на UFC London. 23 июля он проведет поединок против Чарльза Джонсона (11-2) на еще одном турнире UFC в Лондоне.