Жорж Сен-Пьер: «Дана Уайт врал мне, когда предлагал подраться с Хабибом»

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) рассказал, что глава UFC Дана Уайт обращался к нему с предложением подраться с Хабибом Нурмагомедовым (29-0). По словам Сен-Пьера, Уайт заверил его, что Нурмагомедов согласился драться с ним и что теперь слово за Сен-Пьером.

«Когда Хабиб завершил карьеру, Дана позвонил мне и сказал: «Тебе интересно подраться с Хабибом?» Я подумал, что странно слышать такое от него, потому что я никогда не хотел боя с Хабибом, — сказал Сен-Пьер в интервью Valuetainment Short Clips. — Я ответил Дане, что мне нужно подумать, потому что мне было любопытно, что произойдет дальше. Когда тебе звонит промоутер, будь готов к тому, что он будет играть в шахматы.

То, как Дана разговаривал со мной, свидетельствовало о том, что Хабиб согласился драться со мной. Но это неправда. UFC понимали, что мы оба завершили карьеру, и поэтому они хотели организовать еще один большой бой. Спустя несколько дней я увидел, что менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз написал, что якобы Сен-Пьер предлагает Хабибу подраться, но Хабиб уже завершил карьеру. Дана солгал мне. Они сперва обратились с предложением ко мне, а затем — к Хабибу. Теперь я точно знаю, что он врал мне. Теперь Дана может сказать СМИ: «Зачем Сен-Пьеру драться в боксе? Он ведь отказался от боя с Хабибом». Это стратегический ход".

Сен-Пьер завершил карьеру 17 ноября 2013 года после UFC 167, оставив титул организации в полусреднем весе. 5 ноября 2017 года на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (23-3) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.