Боец ММА Родригес считает, что российские бойцы слабее духом, чем поляки

Боец ММА Фернандо Родригес перед поединком с Гаджи «Автоматом» Наврузовым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил, что российские бойцы слабее духом, чем поляки и бразильцы. По словам 35-летнего бразильца, россияне ничем не могут его удивить.

«Я родом из Бразилии, из мест, где не каждый выживет, — приводит слова Родригеса РЕН ТВ. — Проводил поединки в Бразилии, дрался в Польше. После того, как я выступал в KSW, что для меня бои с россиянами? Они не обладают таким духом, как ребята из Польши. А о духе бразильцев я вообще молчу.

Бой Родригеса и Наврузова состоится 5 августа. Телеканал РЕН ТВ будет в прямом эфире транслировать поединок.