Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Боец ММА Серра назвал спортсменов, которые способны победить Нурмагомедова

22:23
Теги:

Боец ММА Мэтт Серра рассказал, кто может нанести первое поражение Хабибу Нурмагомедову. Российский боец провел 28 поединков и выиграл все из них.

— Мне кажется, Хабиба могут побить два бойца, — заявил Серра в интервью BJPenn. — Первый — Брайан Ортега. Он очень жесткий соперник, никогда не сдающийся, с которым трудно абсолютно всем. Кроме того, с русским может побиться на равных Джастин Гэтжи.

В последнем бою 7 сентября Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом и защитил чемпионский титул.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир