Харитонов считает, что Немков должен быть победителем боя с Андерсоном, если было нарушение правил

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги боя между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

«Если был запрещенный удар головой, то победу должны отдать Немкову. Ситуация очень неприятная для меня. Тут есть вопросы к судьям. Если было нарушение правил, то победитель — Вадим. Переход в UFC? Конечно, надо пробовать. В этом нет ничего такого. Посмотрим, что получится», — сказал Харитонов «СЭ».

Бой между Немковым и Андерсоном состоялся сегодня, 16 апреля в рамках финала Гран-при Bellator в Сан-Хосе. Российский спортсмен защищал чемпионский титул в полутяжелом весе. Поединок был остановлен за 5 секунд до конца третьего раунда из-за кровотечения у Немкова после того, как бойцы столкнулись головами. Судьи объявили бой несостоявшимся.

На счету 29-летнего российского спортсмена в ММА — 15 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. У 32-летнего Андерсона — 16 побед и 5 поражений.