Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:25

Харитонов: «Если было нарушение правил, то победитель — Вадим. Есть вопросы к судьям»

Харитонов считает, что Немков должен быть победителем боя с Андерсоном, если было нарушение правил
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги боя между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

«Если был запрещенный удар головой, то победу должны отдать Немкову. Ситуация очень неприятная для меня. Тут есть вопросы к судьям. Если было нарушение правил, то победитель — Вадим. Переход в UFC? Конечно, надо пробовать. В этом нет ничего такого. Посмотрим, что получится», — сказал Харитонов «СЭ».

Бой между Немковым и Андерсоном состоялся сегодня, 16 апреля в рамках финала Гран-при Bellator в Сан-Хосе. Российский спортсмен защищал чемпионский титул в полутяжелом весе. Поединок был остановлен за 5 секунд до конца третьего раунда из-за кровотечения у Немкова после того, как бойцы столкнулись головами. Судьи объявили бой несостоявшимся.

На счету 29-летнего российского спортсмена в ММА — 15 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. У 32-летнего Андерсона — 16 побед и 5 поражений.

Вадим Немков
Сергей Харитонов
ММА
0
Читайте также
Что будет, если приседать каждый день 20 раз?
Немкова спасла голова Андерсона. Финал Гран-при Bellator с участием Вадима Немкова отменили из-за запрещенного удара американца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, сколько заработали Немков и Андерсон за бой на Bellator 277
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости