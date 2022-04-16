Стало известно, сколько заработали Немков и Андерсон за бой на Bellator 277

Российский боец Вадим Немков заработал 80 тысяч долларов за бой с Андерсоном на Bellator 277

Стал известен гонорар российского бойца Вадима Немкова за поединок с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

Как сообщает портал MMAJunkie со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии Калифорнии Энди Фостера, россиянин заработал 80 тысяч долларов. Его соперник получил 250 тысяч долларов.

Бой между Немковым и Андерсоном состоялся сегодня, 16 апреля в рамках финала Гран-при Bellator в Сан-Хосе. Российский спортсмен защищал чемпионский титул в полутяжелом весе. Поединок был остановлен за 5 секунд до конца третьего раунда из-за кровотечения у Немкова после того, как бойцы столкнулись головами. Судьи объявили бой несостоявшимся.

Немков является чемпионом Bellator в полутяжелом весе с лета 2020 года. На счету 29-летнего россиянина 15 побед и 2 поражения в профессиональной карьере. У 32-летнего Андерсона 16 побед и 5 поражений.