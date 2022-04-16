Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение судей признать бой между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном на Bellator 277 несостоявшимся.

«Ситуация форс-мажорная. Это всегда большая сложность для организатора. Я в подобных ситуациях тоже бывал. Это из ряда вон выходящая ситуация, нерядовая. Не всегда понимаешь, как правильно себя вести в ней. Даже знание правил не всегда выручает. Промоушен зачастую берет некую паузу, объявляет «No Contest». И позднее, с привлечением экспертных мнений выносят окончательное решение. Сейчас отдали пояс. Со временем, может, и до денег дойдет. Тут нет никакого политического подтекста. Его точно не надо здесь искать. Вадим давно в промоушене, он свой боец для Bellator. Политика тут вообще не причем, ситуация форс-мажорная. Bellator делает большое дело, он продолжает давать бои нашим ребятам. Причем, бой Немкова и Андерсона был одним из главных боев вечера», — сказал Гаджиев «СЭ».

Немков защищал чемпионский титул в полутяжелом весе. Поединок с Андерсоном был остановлен за 5 секунд до конца третьего раунда из-за кровотечения у Немкова после того, как бойцы столкнулись головами.

Ранее стало известно, сколько заработали Немков и Андерсон за бой на Bellator 277.