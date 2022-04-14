Харитонов опроверг информацию о его бое с Емельяненко 12 июня

Боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» опроверг информацию о его бое с Александром Емельяненко.

Ранее в Сети появилась информация, что тяжеловесы могут провести поединок по правилам смешанных единоборств 12 июня на футбольном стадионе в Москве.

— Что там по поводу вашего боя с Александром Емельяненко?

— Ничего нет. Мне позвонил некий Сергей, к которому я когда-то приезжал в Пензу.

— Сергей Жаткин?

— Да, точно, Жаткин. Приехал к нему тогда в качестве гостя побыть, и он тогда должен был заплатить не помню точно, но энную сумму денег. Мы договорились, что я приеду, и я даже помню, что привез с собой футболки, чтобы можно было их по себестоимости купить и раздать молодежи. Короче говоря, он мне часть денег отдал, а остальную часть я года два забирал.

И вот этот Жаткий Сергей звонит мне и говорит: «12 июня турнир, и мы бы хотели», и так далее. Я-то понимаю, кто мне звонит, и я ему говорю: «Сергей, кто тебе дал мой номер?» И он объяснил, что дал ему мой номер Александр Гурьянов из лиги Open FC. Я говорю Гурьянову: «Саня, зачем ты раздаешь мой номер всем подряд? Ты можешь сам мне позвонить и спросить, можно ли ему давать мой номер телефона». Сергею говорю: «В принципе, через Александра Гурьянова можно поговорить и насчет чего-то договориться». В результате после этого никакого звонка не было, никто со мной ни о чем не договаривался, но объявляют уже, что я выступаю 12 июня на каком-то стадионе со зрителями. Я об этом не знаю, и все начинают мне звонить, спрашивая, выступаю ли я там. Отвечаю им, что нигде я не выступаю.

Тут уже выходит статья, что Александр Емельяненко говорит, мол, Харитонов не хочет драться, он хочет много денег. Я даже знать не знаю про это ничего. Вроде где-то кто-то о чем-то говорит, и тут неожиданно я, как оказалось, прошу много денег, и то, что со мной ведутся переговоры. Никто со мной ничего не ведет.

— Сергей Жаткин же — это друг Хабиба. Он же, как я думаю, для Eagle FC работает. Речь шла не про бой в лиге Хабиба?

— Нет-нет. Если бы бой был в лиге Хабиба, то на меня бы вышел Ризван Магомедов и он со мной бы переговорил. Все было бы четко, потому что с Ризваном мы бы быстро нашли общий язык. И с Хабибом мы бы нашли общий язык, потому что я дрался у Хабиба, и я знаю, что он ко мне с уважением относится, как и я к нему.

В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в конце января в Майами на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, Харитонов техническим нокаутом выиграл у Тайрона Спонга.