Стерлинг ответил Маккарти: «Ты фигово разбираешься в правилах»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) жестко раскритиковал бывшего рефери Джона Маккарти, который заявил, что Стерлинг не выиграл первый раунд в бою с Петром Яном (16-3).

«Джон Маккарти со своим тупым мнением говорит, что я не мог выиграть первый раунд, — сказал Стерлинг на The MMA Hour. — Чувак, иди учи матчасть. Я не понимаю, как его мнение вообще стало авторитетным в ММА? Джон Маккарти фигово разбирается в правилах. Он просто несет чушь и думает, что люди будут к нему прислушиваться, потому что он якобы знает, о чем говорит. У него же была школа ММА, где наверняка были какие-то бойцы. Где они? Очевидно, что все, чего достиг Маккарти, это критика других людей и ошибочные подсчеты очков во время поединка.

Если у тебя есть свое мнение, без проблем. Это нормально, иметь свое мнение. Но это не значит, что ты прав, потому что ты не учитываешь критерии оценки боя. Так что Джон, пожалуйста, просто заткнись и дай большим парням делать то, чего ты никогда не мог делать. Расслабься, приятель".

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.