Мичков: «Александр Емельяненко кто угодно, только не спортсмен»

Тренер команды Fedor Team Александр Мичков прокомментировал возвращение в ММА Александра Емельяненко.

«Сам бой я не видел, удивлен, что его даже где-то показывали, но просто смешно, когда боец высокого класса дерется то ли с блогером, то ли с клоуном. Сейчас Александр Емельяненко кто угодно, только не спортсмен», — приводит слова Мичкова Vprognoze.ru.

22 декабря на турнире в Ингушетии Александр Емельяненко победил техническим нокаутом на 36-й секунде первого раунда блогера Алексея Гончарова.