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7 мая, 09:52

Возобновивший карьеру боец Магомедшарипов проведет первый поединок 5 июля

Павел Лопатко

Российский боец Забит Магомедшарипов после возобновления спортивной карьеры первый поединок проведет в лиге ACB JJ в Москве.

«Планируется, что Забит выступит 5 июля. Соперник будет объявлен позднее», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.

35-летний Магомедшарипов возобновил бойцовскую карьеру после семилетнего перерыва. В профессиональных ММА на его счету 18 побед при 1 поражении. В том числе в UFC у него было 6 побед в 6 поединках. Последний бой состоялся в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 163, где россиянин единогласным решением судей победил американца Келвина Каттара.

В феврале 2026 года стало известно, что Магомедшарипов подписал контракт с лигой ACBJJ.

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Источник: ТАСС
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Забит Магомедшарипов
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