Боец MMA Максим Топор получил 2 года колонии
15:17
Боец смешанного стиля Максим Щербаков («Топор») приговорен к двум годам колонии-поселения, сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ».
По данным источника, спортсмен признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Боец стал фигурантом дела после того, как заступился за девушек. Об этом он сам рассказал в Instagram.
«Будем сейчас разбираться. И по результату доложим вам и расскажем. Имейте терпение», — рассказал Щербаков в сторис.
Адвокат спортсмена подал апелляционную жалобу на приговор суда.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/794167-boets-mma-maks-topor-zastupilsia-za-devushek-i-poluchil-2-goda-kolonii
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