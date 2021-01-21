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Боец MMA Максим Топор получил 2 года колонии

15:17

Боец смешанного стиля Максим Щербаков («Топор») приговорен к двум годам колонии-поселения, сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ».

По данным источника, спортсмен признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Боец стал фигурантом дела после того, как заступился за девушек. Об этом он сам рассказал в Instagram.

«Будем сейчас разбираться. И по результату доложим вам и расскажем. Имейте терпение», — рассказал Щербаков в сторис.

Адвокат спортсмена подал апелляционную жалобу на приговор суда.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/794167-boets-mma-maks-topor-zastupilsia-za-devushek-i-poluchil-2-goda-kolonii

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