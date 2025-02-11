Боец MMA Крайнов лишился глаза из-за стрельбы в Краснодаре

Российский боец ММА Руслан Крайнов лишился глаза в результате ранения после стрельбы в Краснодаре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бойцовского клуба «Нарт».

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен конфликт между мужчинами у одного из развлекательных заведений в Краснодаре. Полицейские задержали двух подозреваемых, которые, по версии следствия, причастны к стрельбе. На данный момент Крайнову требуется операция.

На счету 29-летнего спортсмена шесть побед в ММА и ни одного поражения.