Чемпион лиги пощечин Камоцкий оплатил все налоги

Чемпион мира по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий заявил, что оплатил все задолженности.

«Проблем нет, все оплачено», — сказал Камоцкий РИА «Новости».

Ранее Mash сообшил, что Камоцкому заблокировали счета в России — из-за долга перед ФНС.

30 января Камоцкий стал победителем турнира Power Slap, организованного Даной Уайтом. В реванше он одержал победу над Лайном Вернсом. Камоцкий отметил, что гонорара за чемпионский бой не хватит на покупку квартиры ни в Красноярске, ни в Иланске, однако этих средств достаточно для погашения долга перед ФНС. За первый поединок Дана Уайт заплатил Василию 25 тысяч долларов и подарил три козы.