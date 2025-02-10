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10 февраля 2025, 15:40

Чемпион лиги пощечин Камоцкий оплатил все налоги

Камила Абдурахманова
корреспондент

Чемпион мира по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий заявил, что оплатил все задолженности.

«Проблем нет, все оплачено», — сказал Камоцкий РИА «Новости».

Ранее Mash сообшил, что Камоцкому заблокировали счета в России — из-за долга перед ФНС.

30 января Камоцкий стал победителем турнира Power Slap, организованного Даной Уайтом. В реванше он одержал победу над Лайном Вернсом. Камоцкий отметил, что гонорара за чемпионский бой не хватит на покупку квартиры ни в Красноярске, ни в Иланске, однако этих средств достаточно для погашения долга перед ФНС. За первый поединок Дана Уайт заплатил Василию 25 тысяч долларов и подарил три козы.

Источник: РИА Новости
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Дана Уайт
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