Боец MMA, который охранял порядок в образе супергероя, арестован за торговлю наркотиками
12:10
Американский боец Бен Фодор арестован за торговлю наркотиками, сообщает MMA Junkie.
По сведениям источника, 21 ноября Фодор был арестован после того, как он продал 7 граммов наркотических веществ подставному покупателю. Слушания по делу Фодора назначены на 3 февраля.
31-летний американец известен тем, что под псевдонимом Феникс Джонс в образе супергероя работает добровольцем по охране порядка в Сиэттле.
Welcome to / Bienvenido a @MMAWorldSeries @ThePhoenixJones !!! #BenFodor @SugarRaySefo pic.twitter.com/PhMNuZmyX0— Mauro Oranges (@MauroOranges) March 11, 2015
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