Боец MMA, который охранял порядок в образе супергероя, арестован за торговлю наркотиками

Американский боец Бен Фодор арестован за торговлю наркотиками, сообщает MMA Junkie.

По сведениям источника, 21 ноября Фодор был арестован после того, как он продал 7 граммов наркотических веществ подставному покупателю. Слушания по делу Фодора назначены на 3 февраля.

31-летний американец известен тем, что под псевдонимом Феникс Джонс в образе супергероя работает добровольцем по охране порядка в Сиэттле.