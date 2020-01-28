Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Боец MMA, который охранял порядок в образе супергероя, арестован за торговлю наркотиками

12:10

Американский боец Бен Фодор арестован за торговлю наркотиками, сообщает MMA Junkie.

По сведениям источника, 21 ноября Фодор был арестован после того, как он продал 7 граммов наркотических веществ подставному покупателю. Слушания по делу Фодора назначены на 3 февраля.

31-летний американец известен тем, что под псевдонимом Феникс Джонс в образе супергероя работает добровольцем по охране порядка в Сиэттле.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир