Боец ММА избил двух женщин на новогодней вечеринке

Литовский боец ММА Витольд Ягело был арестован по подозрению в нападении на двух женщин в новогоднюю ночь в Вильнюсе, сообщает Delfi

«В 02:50 жительница (1992 г.р.) Вильнюса, сообщила, что в ее квартиру на ул. С.Нериес пришел ее сосед Ягело и избил ее, — пишет портал. — Он бил ее руками в разные части тела. Женщина просила начать расследование. Кроме того, сообщается, что Ягело бил и мужа (1988 г.р.) женщины. В доме в то время были малолетние дети. В больницу доставили двух пострадавших женщин (обе 1992 г.р.). Звонившая в полицию женщина сказала, что пострадала больше всех, у нее выбит зуб и сломан нос. Ее подруга получила травму пальца».

Ягело был задержан, он находился в легкой степени алкогольного опьянения. Уже 1 января его выпустили из КПЗ. Начато расследование по факту нанесения легких увечий и нанесения физической боли. Ему грозит наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до 3 лет.

На счету Ягело 7 побед, 1 поражение и 2 ничьи в ММА. В 2020-м он не провел ни одного боя.