UFC начнет выплачивать бонусы бойцам в биткоинах

Выплаты в биткоинах будут осуществляться трем лучшим бойцам номерного турнира UFC. Голосовать, кому отдать бонус, будут болельщики. Общая сумма бонусов в криптовалюте составит 60 тысяч долларов. При этом UFC сохранит свои традиционные денежные бонусы за лучший бой вечера и досрочную победу. Об этом пишет издание Bloomberg.

Введение выплат бонусов в виде криптовалюты связано со сделкой UFC с компанией Crypto. Сотрудничество между компаниями продлится как минимум ближайшие 10 лет. Сумма сделки составила 175 млн долларов.

Выплаты бонусов биткоинами начнут осуществляться с предстоящего номерного турнира UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (10 апреля).