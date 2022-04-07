Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:50

UFC начнет выплачивать бонусы бойцам в биткоинах

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Выплаты в биткоинах будут осуществляться трем лучшим бойцам номерного турнира UFC. Голосовать, кому отдать бонус, будут болельщики. Общая сумма бонусов в криптовалюте составит 60 тысяч долларов. При этом UFC сохранит свои традиционные денежные бонусы за лучший бой вечера и досрочную победу. Об этом пишет издание Bloomberg.

Введение выплат бонусов в виде криптовалюты связано со сделкой UFC с компанией Crypto. Сотрудничество между компаниями продлится как минимум ближайшие 10 лет. Сумма сделки составила 175 млн долларов.

Выплаты бонусов биткоинами начнут осуществляться с предстоящего номерного турнира UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (10 апреля).

0
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адесанья: «Чимаев зверь! Я впечатлен тем, что он делает»

Олег Тактаров обратился с советом к Петру Яну
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости