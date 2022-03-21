Уайт о преемнике на посту главы UFC: «Кормье не потянет эту работу»

Президент UFC Дана Уайт рассказал о преемнике на пост главы промоушена.

«Есть определенная формула насчет того, что мы делаем, и почему мы столь успешны. Есть один парень, который может меня заменить. Существуют конкретные вещи, которые он не сможет сделать. Но с самым важным, с тем, что по-настоящему имеет большое значение — этот парень точно справится.

Я вас уверяю, почти никто не знает, кто он такой. Этот человек трудится за кулисами. И да, Даниэль Кормье не потянет эту работу. Я люблю Даниэля, но эта должность ему не по плечу", — приводит слова Уайта BJPenn.

Дана Уайт занимает пост президента UFC с 2001 года.