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Сегодня, 12:04

Уайт о преемнике на посту главы UFC: «Кормье не потянет эту работу»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о преемнике на пост главы промоушена.

«Есть определенная формула насчет того, что мы делаем, и почему мы столь успешны. Есть один парень, который может меня заменить. Существуют конкретные вещи, которые он не сможет сделать. Но с самым важным, с тем, что по-настоящему имеет большое значение — этот парень точно справится.

Я вас уверяю, почти никто не знает, кто он такой. Этот человек трудится за кулисами. И да, Даниэль Кормье не потянет эту работу. Я люблю Даниэля, но эта должность ему не по плечу", — приводит слова Уайта BJPenn.

Дана Уайт занимает пост президента UFC с 2001 года.

Источник: https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/ufc-boss-dana-white-says-theres-one-guy-who-could-replace-him-but-its-not-daniel-cormier-i-love-daniel-but-daniel-couldnt-do-it/
Дана Уайт
UFC
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