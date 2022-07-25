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Сегодня, 10:44

Хамзат Чимаев отреагировал на поражение Густафссона

Давид Хачатрян
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Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) прокомментировал поражение Александра Густафссона (18-7) Никите Крылову (28-9) нокаутом на UFC Fight Night 208.

«В наших глазах ты всегда будешь чемпионом, — написал Чимаев в соцсетях. — Ты мой пример для подражания. Брат, я стал бойцом, равняясь на тебя. Спасибо тебе за все, что ты для нас сделал. Я так благодарен, что встретил в своей жизни такого человека, как ты. Ты лучший»

Крылов победил Густафссона нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 208. Бой продлился чуть больше минуты. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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