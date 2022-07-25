Мухаммад Мокаев раскритиковал Пэдди Пимблетта: «Он пьет пиво, как животное»

21-летний британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) считает, что Пэдди Пимблетт (19-3) — плохой пример для подражания для молодых парней.

«После боя этот парень спускает штаны. Мужчины так не делают. Женщины так не делают, — приводит слова Мокаева издание MiddleEasy. — Он спускает штаны, толстеет, пьет пиво, как животное. Я знаю настоящих скаузеров, они не делают подобных вещей. Этот парень борщит. Я не хейтер, но я хочу, чтобы молодое поколение подражало настоящим мужчинам. Если говорить о британцах, то нужно равняться на Тома Аспиналла, Арнольда Аллена и Леона Эдвардса.

Он никогда не попадет в топ-15. Если вы понимаете ММА, то знаете это. Не думаю, что он отличный образец для молодых парней. Пожалуйста, берите в пример Тома Аспиналла, Арнольда Аллена и Леона Эдвардса. Они настоящие мужчины как внутри, так и за пределами клетки. Я горжусь, что выступаю на одном турнире с Аспиналлом».

Мокаев одолел Чарльза Джонсона (11-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

Пимблетт победил Джордана Ливитта (10-1) сабмишном во втором раунде на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.