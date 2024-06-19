Боец MMA Джефф Монсон принял ислам

Российский боец MMA Джефф Монсон принял Ислам. Видео с церемонии в Москве в своем Telegram-канале опубликовал директор Института политических исследований Сергей Марков.

В 2015 году Монсон подал заявление о получении российского паспорта, сославшись на то, что чувствует себя «русским по духу». В 2018 году президент Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. В мае боец заявлял, что хочет завершить карьеру в 2024 году.