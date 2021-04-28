В АльфаСтраховании отреагировали на конфликт вице-президента с бойцами MMA
11:50
Представитель АльфаСтрахования прокомментировал конфликт бойцов ММА Артема Тарасова и Никиты Солонина с вице-президентом компании Андреем Сорокиным.
«Наш сотрудник не будет давать комментариев, он не уполномочен этого делать, он в этом не заинтересован», — приводит слова представителя Альфастрахования телеканал 78.
В ночь с 27 на 28 апреля стало известно, что Тарасов и Солонин были задержаны полицией на Московском вокзале в Петербурге. Сообщалось, что они устроили драку с вице-президентом «Альфа-Банка» Андреем Сорокиным.
По информации источника, от действий бойцов пострадал вице-президент «АльфаСтрахования» Андрей Сорокин. pic.twitter.com/FLdNmZUk4A— 78 | НОВОСТИ (@good78news) April 28, 2021
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