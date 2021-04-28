Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

В АльфаСтраховании отреагировали на конфликт вице-президента с бойцами MMA

11:50
Теги:

Представитель АльфаСтрахования прокомментировал конфликт бойцов ММА Артема Тарасова и Никиты Солонина с вице-президентом компании Андреем Сорокиным.

«Наш сотрудник не будет давать комментариев, он не уполномочен этого делать, он в этом не заинтересован», — приводит слова представителя Альфастрахования телеканал 78.

В ночь с 27 на 28 апреля стало известно, что Тарасов и Солонин были задержаны полицией на Московском вокзале в Петербурге. Сообщалось, что они устроили драку с вице-президентом «Альфа-Банка» Андреем Сорокиным.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Элитный защитник сильно сдал и не пробился на чемпионат мира. Его надломил отъезд в НХЛ
Лига чемпионов, 1/2 финала «Реал» — «Челси», «ПСЖ» — «Ман Сити»: расписание и трансляции матчей
Головин заразился коронавирусом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд