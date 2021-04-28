В АльфаСтраховании отреагировали на конфликт вице-президента с бойцами MMA

Представитель АльфаСтрахования прокомментировал конфликт бойцов ММА Артема Тарасова и Никиты Солонина с вице-президентом компании Андреем Сорокиным.

«Наш сотрудник не будет давать комментариев, он не уполномочен этого делать, он в этом не заинтересован», — приводит слова представителя Альфастрахования телеканал 78.

В ночь с 27 на 28 апреля стало известно, что Тарасов и Солонин были задержаны полицией на Московском вокзале в Петербурге. Сообщалось, что они устроили драку с вице-президентом «Альфа-Банка» Андреем Сорокиным.