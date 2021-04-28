Бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин были задержаны полицией

В Санкт-Петербурге были задержаны бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин. Причины задержания пока неизвестных. Спортсменов, снимающих для YouTube видеоролики, остановили сотрудники МВД на Московском вокзале.

Как отмечает Telegram-канал Baza, возможно, Тарасов и Солонин участвовали в драке в поезде «Сапсан».