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Бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин были задержаны полицией

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Артем Тарасов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Артем Тарасов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Санкт-Петербурге были задержаны бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин. Причины задержания пока неизвестных. Спортсменов, снимающих для YouTube видеоролики, остановили сотрудники МВД на Московском вокзале.

Как отмечает Telegram-канал Baza, возможно, Тарасов и Солонин участвовали в драке в поезде «Сапсан».

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