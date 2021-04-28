Бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин были задержаны полицией
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В Санкт-Петербурге были задержаны бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин. Причины задержания пока неизвестных. Спортсменов, снимающих для YouTube видеоролики, остановили сотрудники МВД на Московском вокзале.
Как отмечает Telegram-канал Baza, возможно, Тарасов и Солонин участвовали в драке в поезде «Сапсан».
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