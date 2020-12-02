Боец ММА Антигулов подрался на свадьбе

Российский боец ММА Гаджимурад Антигулов, ранее выступавший в UFC, вступил в драку на свадьбе, сообщает Telegram-канал Baza. Опубликовано также видео инцидента.

По данным источника, ссора произошла из-за алкоголя. На столах его не было, но Антигулов все же решил выпить. К его столу несколько раз подходили и просили убрать алкоголь, но боец отказывался.

В какой-то момент Антигулов напал на одного из гостей, тот дал ему сдачи. В итоге конфликт разрешился.

31-летний Антигулов выступает в полутяжелой весовой категории. Он провел 28 поединков в ММА и одержал 20 побед при восьми поражениях.