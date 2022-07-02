Боец ММА Гребнев оценил Адесанью в рейтинге лучших средневесов в истории UFC

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев оценил действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью в рейтинге лучших средневесов в истории организации.

«На первое место поставил бы Андерсона Силву, на второе — Исраэля Адесанью. С удовольствием посмотрел бы их очный поединок, но, чтобы оба находились на пике формы. Да, они уже бились, но тогда бразилец был уже на сходе. На третьей строчке — Люк Рокхолд. На мой взгляд, это один из самых талантливых и универсальных средневесов. Мне кажется, его карьеру сломала гордыня. В реванше сильно недооценил Майкла Биспинга. В первой схватке раскатал его, поэтому на ответный бой выходил, как на прогулку. А англичанин вышел заряженным и сделал то, что необходимо. Четвертую позицию отдал бы Роберту Уиттакеру, а пятую — Крису Вайдману», — цитирует Гребнева RT.

Адесанья проведет следующий бой против второго номера рейтинга дивизиона Джареда Каннонье (15-5) 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.