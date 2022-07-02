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Сегодня, 15:11

Фергюсон отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Тони Фергюсон (слева), президент UFC Дана Уайт (в центре) и Хабиб Нурмагомедов.
Фото UFC

Американский легковес Тони Фергюсон отреагировал на включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC, попытавшись убедить россиянина в необходимости принять участие в бойцовском реалити-шоу The Ultimate Fighter.

«Я был бы очень рад выступить в роли тренера вместе с ним, — сказал Фергюсон The Schmo. — Как тренер я лучше Хабиба. По мне так это означает, что за его плечами 29 побед и 1 поражение. Он говорит дерьмо [президенту UFC] Дане Уайту, мол: «Пришли мне местоположение, и организуйте это». Дана хочет, чтобы состоялся TUF, Хантер [Кэмпбелл] хочет, чтобы это было сделано. Мы знаем, что можем увеличить число лучших бойцов».

«Было бы здорово устроить это, пойти туда, тренировать, делиться знаниями, повеселиться, потусить с Хабибом, и послать ему плюшевого мишку или двух с каким-нибудь чертовым тирамису».

В прошлом лига UFC неоднократно пыталась организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но поединок каждый раз срывался.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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