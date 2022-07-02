Российский боец ММА Гребнев считает, что на результат боя Царукяна и Гамрота повлияла политика

Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев прокомментировал результат боя в легком весе между Арманом Царукяном и Матеушем Гамротом.

«Решение в поединке Армана Царукяна и Матеуша Гамрота получилось крайне спорным. Лично я не понял, как можно было отдать предпочтение поляку. Россиянин перебил его в стойке, а также лучше боролся и наносил урон в партере. У его соперника были переводы и контроль. Да, он висел на спине, но ущерба не нанес. За что отдавать победу? Возможно, свою роль сыграла политика. Но я не хочу верить в то, что такие аспекты влияют на мнение судей в UFC»

Царукян проиграл Гамроту единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе.