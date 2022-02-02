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Сегодня, 13:15

Макс Топор — тренеру, избившему его после боя: «Буду ему в самых страшных снах сниться. Надо наказать»

Боец Макс Топор высказался о конфликтной ситуации после боя с Максимом Новоселовым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Макс Топор.
Фото Instagram

Боец Максим Щербаков (ака Макс Топор) высказался о конфликтной ситуации после боя с Максимом Новоселовым. Результатом этого конфликта стало то, что тренер Щербакова, Альберт Кармазян, обвинил своего подопечного в сдаче боя и избил его на глазах у его жены.

«Чем может завершиться наша встреча? Я не могу сейчас сказать на видео, потому что на данный момент я на условном сроке нахожусь, поэтому не могу я сказать, но сладко она для него точно не закончится, — сказал Щербаков «СЭ».

«Итог нашего конфликта — это то, что он запомнит меня всю оставшуюся жизнь, — продолжил он. — Я буду ему в самых страшных снах сниться, в его голове буду постоянно. Он будет засыпать и просыпаться с мыслями обо мне».

На боксерском турнире, который состоялся 28 января в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», Щербаков нокаутом во втором раунде уступил Новоселову.

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