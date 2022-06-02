Боец Магомед Исмаилов прокомментировал отмену боя по боксу между чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым и бойцом поп-ММА Тимуром Никулиным.

«Бой не состоится? Ничего себе. Значит Минеев снова не заработает, — сказал Исмаилов журналистам. — У него сейчас положение тяжелое. Он думал резко порешать вопрос с Никулиным, заработать бабки, перевести дыхание, а тут нет этого промежутка».

«Долгой простой для Минеева, — продолжил Исмаилов. — Да, я могу прикалываться и так далее. Но если я как интервьюер и аналитик объективно подойду к вопросу, то для чемпиона это долгий простой. Ожидание громкого события, когда тебе много заплатят, иногда играет против нас. Должен быть спрос. Если на тебя нет спроса, значит, ты просишь много».

«Мне кажется, что ему надо двигаться, а то время идет. У него же не травма и так далее. Если бы у меня не было травмы, я бы провел уже три поединка. Может, среди них и Минеев был. Он хотел выйти и провести разогревочный поединок с Никулиным, заработать, но, к сожалению для него, это противостояние не состоится. Ведь это был заработок. Скорее всего, он в голове потратил эти деньги».