Друг Нейта Диаса рассказал, когда Нейт захотел подраться с Чимаевым

Бывший боец UFC и близкий друг Нейта Диаса (20-13) Джейк Шилдс (33-11) признался, что Диас сперва не хотел принимать предложение подраться с Хамзатом Чимаевым (11-0), однако после боя Чимаева с Гилбертом Бернсом (20-5) он передумал.

«Нейт хочет драться, но UFC ничего не предпринимает, — сказал Шилдс в интервью Helen Yee Sports. — Нейт всегда говорил, что хочет подраться с кем-то из топ-10. Ему предложили Хамзата, но Нейт не был уверен. Затем, когда Нейт увидел бой Хамзата и Бернса, он согласился подраться с Чимаевым. Думаю, что UFC тормозит Нейта, потому что следующий бой будет последним по контракту. Они не хотят отпускать его».

Ранее Диас обратился к руководству UFC с просьбой освободить его от контракта, потому что организация, по словам бойца, не назначает ему боев.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Чимаев в последнем бою победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.