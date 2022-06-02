Василевский считает, что Волкову не стоит уходить из UFC в случае поражения от Розенстрайка

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский объяснил, почему Александру Волкову не стоит уходить из UFC в случае поражения от Жаирзиньо Розенстрайка.

«Думаю, даже если Волков проиграет, это не фатально. Можно оставаться в UFC и драться. Могу привести пример — Андрей Орловский, который проигрывал по пять боев подряд, в общем-то, был куском мяса по большому счету. Но не падал духом, восстанавливался, не терял мотивацию. И шел дальше, ему уже под 50 лет, и он дерется очень даже успешно в последнее время. Так что не надо никого слушать — если проиграет, надо еще больше пересмотреть свою подготовку и двигаться дальше», — приводит слова Василевского «Чемпионат».

Бой Волкова и Розенструйка состоится 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Розенструйк прошлый бой проиграл Кертису Блейдсу (16-3) единогласным решением судей 25 сентября 2021 года на UFC 266 в Лас-Вегасе, США.

Волков прошлый бой проиграл Тому Аспиналлу (12-2) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.