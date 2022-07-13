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Сегодня, 12:59

Боец UFC раскритиковал Дану Уайта: «Больше 10 тысяч долларов бонусом я не получал»

Смолка рассказал, как UFC выплачивает бонусы за выступления по итогам турнира
Карен Саркисян
Корреспондент
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30-летний боец UFC легчайшего веса Луис Смолка (17-9) рассказал, как на самом деле UFC выплачивает бойцам бонусы за выступления по итогам турнира. Об этом он написал в Twitter, отвечая на утверждение пользователя Сети.

— Сейчас каждый критикует Уайта за его подарок в 250 тысяч долларов. Определять сумму бонуса бойцам — это его дело. Он до сих пор выплачивает бойцам нераскрытые бонусы. Он заботится о своих бойцах и выделяет на бонусы определенно больше 250 тысяч.
— Однажды он сказал, что я бы получил бонус за бой вечера, если бы не бой Ромеро с Брансоном. Он подчеркнул, что позаботится обо мне. Я, предвкушая, что мне прилетит бонус, увидел, что мне прислали 10 тысяч долларов. Больше этой суммы я не получал. Менеджеры и тренеры взяли из этой суммы свою долю. Я получил по итогу около 3-4 тысяч долларов.

На днях в Сети появилось видео, как Уайт дарит блогеру Кайлу Форджарду на день рождения 250 тысяч долларов. Это видео спровоцировало бурную критику Уайта со стороны фанатов и бойцов, утверждающих, что бойцы UFC получают гораздо меньше денег.

Дана Уайт
UFC
ММА
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