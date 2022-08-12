Состоялось взвешивание участников турнира АСА 142.

По его итогам, Рустам Керимов, который должен был выступить в со-главном бою вечера, провалил взвешивание. Спортсмен превысил оговоренный лимит на 800 граммов.

«Учитывая, что бой должен был состояться в «промежуточной» весовой категории до 64 килограмма (Керимов и его соперник выступают в весе до 61,2 килограмма. — Прим. «СЭ»), обычные лимиты весовой категории, оговоренные регламентом, в этом случае не применимы. Поэтому его соперник словак Томаш Дек, который успешно сделал вес, отказался от боя», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Участники главного 5-раундового противостояния россияне Устармагомед Гаджидаудов и Азамат Амагов успешно сделали вес. Гаджидаудов показал на весах 77,6 килограмма, Амагов 77,4 килограммов.

В послужном списке Азамата Амагова 13 побед и два поражения. В активе Гаджидаудова 14 побед и шесть поражений.

Полный кард ACA 142:

Устармагомед Гаджидаудов (Россия) — Азамат Амагов (Россия)

Леван Макашвили (Грузия) — Турал Рагимов (Азербайджан)

Ленар Сулейманов (Россия) — Андрей Калечиц (Белоруссия)

Айнди Умаханов (Россия) — Аурел Пиртеа (Румыния)

Мансур Хатуев (Россия) — Руслан Абильтаров (Россия)

Абубакар Местоев (Россия) — Дэнис Силва (Бразилия)

Михаил Долгов (Россия) — Ирвинг Ромеро-Мачадо (Бразилия)

Ренато Гомес Габриель (Бразилия) — Бай-Али Шаипов (Россия).

Турнир ACA 142 пройдет 13 августа в Казани.