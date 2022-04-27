Бернс не верит, что Ковингтон согласится драться с Чимаевым

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-5) сомневается, что Колби Ковингтон (17-3) согласится драться против Хамзата Чимаева (11-0). По мнению бразильца, в следующем бою Чимаев встретится с Белалом Мухаммадом (21-3).

«Бой с Колби будет для Хамзата тяжелым и близким, сказал Бернс в интервью MMA Junkie. — Главное, чтобы Колби принял его, но, честно говоря, я не думаю, что он согласится драться с Хамзатом. Не знаю почему, но мне так кажется. Вот такое у меня предчувствие. Скорее всего, Чимаев подерется с Белалом Мухаммадом. Я также дал понять, что готов провести реванш. Почему Колби не примет бой с Хамзатом? Потому что он ищет легких боев. Он выбирает соперников, которые проигрывают».

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).

Ковингтон победил Хорхе Масвидаля (35-16) единогласным решением судей (50-44, 50-45, 49-46). Бой состоялся на турнире UFC 272 6 марта в Лас-Вегасе, Невада (США).

Мухаммад победил Висенте Люке (21-8) в матче-реванше единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Турнир UFC on ESPN 34 состоялся 17 апреля в Лас-Вегасе, Невада (США).