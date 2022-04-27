Енджейчик настаивает на 5 раундах в реванше с Вейли Жанг

Бывшая чемпионка UFC и первый номер рейтинга минимального веса Йоанна Енджейчик (16-4) просит руководство UFC организовать ей пятираундовый поединок против первого номера рейтинга минимального веса Вейли Жанг (21-3).

«Мы подеремся пять раундов? Я готова выйти на пять раундов ради своих фанатов», — написала польская спортсменка в Twitter.

Ранее глава UFC Дана Уайт говорил, что планирует организовать реванш между Вейли Жанг и Енджейчик на пять раундов, однако позже было утверждено три раунда.

Бой Вейли Жанг и Енджейчик состоится в главном карде UFC 275, который пройдет в Сингапуре 12 июня.

Бойцы дралась 8 марта 2020 года на UFC 248 в Лас-Вегасе. Поединок завершился победой китаянки раздельным решением судей (48-47, 48-47, 47-48). Бой был признан «Боем года» по версии World MMA Awards. С тех пор Енджейчик не выступала в UFC, а Жанг дважды проиграла Роуз Намаюнас (11-4).