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Сегодня, 21:45

Монсон резко ответил Гаджиеву: «Клоун, который сквернословит, не зная меня»

Монсон резко ответил Гаджиеву на слова о любви к России
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Боец ММА Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Fight Nights Global Камила Гаджиева о том, что он не будет любить Россию так, как те люди, которые здесь родились.

«У меня нет времени слушать, для чего Камил сказал это, — сказал Монсон корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Я приехал в Россию. Я получил российский паспорт. Я жил здесь. У меня русская жена и русские дети. Я открыл 27 бесплатных детских спортивных школ в Башкортостане. Открываю бесплатную школу в Донецке. Я отказался от американского паспорта, по которому я больше никогда не смогу поехать в США. Это означает, что я никогда не смогу увидеться со своими друзьями, семьей, пойти в свою спортивную школу. Я отказываюсь от дома, отдаю машину, чтобы жить в России. Поэтому я считаю, что его слова о том, что я не люблю Россию, просто смешны. Что он сделал? Его родители родились в России, и он родился в России. Это не значит, что вы любите Россию. Я родился в Америке. Означает ли это, что я люблю Америку? Нет. Я любил Америку, когда был маленьким. Нельзя просто родиться в стране и потом: «Ох, я бы полюбил эту страну, потому что я родился здесь». Из-за боев я побывал примерно в 40 разных странах. Я видел много мест, много людей и решил, что лучшее из всех мест для жизни — это Россия. Не в Америке, где у меня было больше денег».

Также Монсон считает, что он больше любит Россию, чем Гаджиев.

«Так кто же больше любит Россию? Бизнесмен, который родился здесь и не имел выбора, а потом просто живет здесь? Или кто-то, кто решил жить здесь, приехал из другой страны и делает что-то для общества, делает что-то для детей, отказался от своего американского паспорта? Так что-то, что он говорит, абсолютно смешно. Но такой клоун, как Камил, просто начал сквернословить из своего дома, либо не зная меня, либо не зная, что я делаю. Если бы кто-то переехал в другую страну, получил там гражданство, отказался от гражданства страны, в которой он родился, и живет там, участвует в благотворительности, открывает школы, то я бы посчитал это гораздо большей жертвой и демонстрацией любви, чем просто рождение в стране, в которой у вас не было выбора родиться или нет», — добавил Монсон.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. 23 мая он сообщил о том, что отказался от гражданства США.

Джефф Монсон
Камил Гаджиев
ММА
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