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Сегодня, 17:10

Айан Гарри сравнил себя с Хабибом Нурмагомедовым

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Айан Гарри (13-0) заявил, что его доминирование над Нилом Магни (28-11) было похоже на то доминирование в боях, которое показывал экс-чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов (29-0).

«Последним, кто получил такую оценку, был Хабиб, — сказал Гарри MMA Fighting. — Это и есть то доминирование, о котором мы говорим. Только совсем по-другому. Все хотят финиша, но еще важнее, чтобы тебе подняли руку, и я считаю, что это выступление было настолько доминирующим, настолько цельным, настолько умным и интеллектуальным... Я принял этот бой за 10 дней до его начала. Для этого поединка у меня был совершенно другой стиль, я все перевернул и придумал идеальный план, чтобы полностью уничтожить Нила Магни».

Гарри в прошлом бою победил Магни единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-24). Бой состоялся 19 августа в главном событии номерного турнира UFC 292 в Бостоне, США.

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