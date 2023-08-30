Гулян отреагировал на ограничение показа поп-MMA в Казахстане

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян прокомментировал решение правительства Казахстана ограничить трансляции турниров поп-ММА.

«Мы с уважением относимся к законам и правилам, регламентирующим спортивные состязания как в России, так и во всем мире. «Наше Дело» — профессиональная лига, в которой выступают высококонкурентные спортсмены. У нас сейчас представлено множество профессиональных бойцов из Казахстана, один из них — чемпион казахстанского промоушена NAIZA Магомед Кабардиев. 1 сентября в финале международного Гран-при он встретится с одним из лучших легковесов России Александром Грозиным.

Мы с уважением относимся к казахстанскому законодательству, готовы вступить в диалог с представителями Министерства спорта и совместно пропагандировать здоровый образ жизни и подавать правильный пример молодежи", — приводит слова Гуляна MMA.Metaratings.ru.

Ранее министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали заявил о введении ограничений на трансляции турниров поп-ММА и кулачных боев на территории страны для снижения уровня насилия среди молодежи.