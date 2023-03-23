Боец Харитонов может провести поединок против Вердума
Российский боец Сергей Харитонов может провести поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) против бразильца Фабрисио Вердума.
«Мне предложили бой с Вердумом. У них должен был быть турнир весной в одной и арабских стран. Но перенеслось», — приводит слова Харитонова ТАСС.
Харитонов победил Вердума в 2005 году на турнире организации Pride единогласным решением судей. В активе 42-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений. Еще 2 поединка были признаны несостоявшимися.
Источник: https://tass.ru/sport/17352677
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