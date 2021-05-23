Боец Bellator Шаблий рассказал, когда может провести следующий бой

Легковес Bellator Александр Шаблий сообщил, что через несколько месяцев восстановления он начнет готовиться к следующему бою.

«Пока не знаю. Сразу после боя я поговорил с Ризваном [Магомедовым] и Али [Абдель-Азизом]. Они сразу поинтересовались, когда я буду готов драться. Я бы хотел отдохнуть, так как подготовка у меня слишком долгая была. С октября месяца я тренируюсь. В принципе, бой прошел легко, никаких травм нет, перегнал вес на 1,5 кг.

Я чувствовал себя прекрасно в этом бою, восстановился как обычно, но неделю назад я не думал, что буду чувствовать себя так хорошо. Неделю назад я думал о том, как бы вернуться домой, отдохнуть, побыть с семьей. Думаю, что пару месяцев мне надо будет восстановиться", — рассказал Шаблий в интервью «СЭ».

Шаблий дебютировал в Bellator 22 мая поединком против британца Альфи Дэвиса, победив оппонента единогласным решением судей.

(Ислам Бабаджанов)