Матеуш Гамрот: «Хочу драться с Джастином Гэтжи, самым брутальным бойцом дивизиона»
Поляк Гамрот вызвал на бой американца Гэтжи после победы на турнире UFC Vegas 57
Польский боец Матеуш Гамрот прокомментировал победу над армянином Арманом Царукяном на турнире UFC Vegas 57.
«Никто! Никто и никогда! Жесткий бой, Арман — высоклассный боец, новое поколение, надеюсь, в будущем мы потренируемся вместе. Ребята, никогда не сомневайтесь во мне, я могу победить любого б* в этом дивизионе. Да, у меня есть недостатки, но я буду работать над ними. Я хочу драться с Джастином Гэтжи, самым брутальным бойцом нашего дивизиона», — сказал Гамрот в интервью после боя.
Поляк одержал победу решением судей со счетом 48:47, 48:47, 48:47.
У 31-летнего Гамрота 23 боя, из них 21 победа, одно поражение и еще один бой признан несостоявшимся.
Новости