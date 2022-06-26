Матеуш Гамрот: «Хочу драться с Джастином Гэтжи, самым брутальным бойцом дивизиона»

Польский боец Матеуш Гамрот прокомментировал победу над армянином Арманом Царукяном на турнире UFC Vegas 57.

«Никто! Никто и никогда! Жесткий бой, Арман — высоклассный боец, новое поколение, надеюсь, в будущем мы потренируемся вместе. Ребята, никогда не сомневайтесь во мне, я могу победить любого б* в этом дивизионе. Да, у меня есть недостатки, но я буду работать над ними. Я хочу драться с Джастином Гэтжи, самым брутальным бойцом нашего дивизиона», — сказал Гамрот в интервью после боя.

Поляк одержал победу решением судей со счетом 48:47, 48:47, 48:47.

У 31-летнего Гамрота 23 боя, из них 21 победа, одно поражение и еще один бой признан несостоявшимся.