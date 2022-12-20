Прохазка: «Я вернусь через 3-4 месяца»

Экс-чемпион UFC Прохазка сообщил, что он подерется в 2023 году

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) сообщил, что он подерется в 2023 году.

«Многие люди говорят, что мне потребуется восемь-девять месяцев, но я знаю свой организм, и я верю, что смогу восстановиться за три-четыре месяца, — сказал чешский боец в интервью The MMA Hour. — В моей жизни нет ничего невозможного. Если я воспринимаю это как цель, я буду работать над ней 24 часа в сутки, днем и ночью».

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы. Из-за этого он отказался от титула чемпиона. Вакантный титул разыграют Гловер Тейшейра (33-8) и Джамал Хилл (11-1). Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.