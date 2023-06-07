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7 июня, 23:18

Американский боец ACA: «Отказ Монсона от паспорта США — не предательство. Они ничего не делают для нас»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Боец ACA Тони Джонсон поделился мнением о решении Джеффа Монсона отказаться от паспорта США.

«Я об этом не знал, но это круто, — сказал Джонсон «СЭ». — Мне нравится Джефф Монсон, он хороший парень. И это хорошо для него! Тут хорошая страна, хорошая еда, красивые женщины. Почему нет? Страна ничего не делает для нас. Страна делает, что хочет, они ничего не делают для нас. Так что тут нет предательства, ты едешь туда, где тебя ждут, где есть любовь и верность. Если Россия — это то самое место, вперед, Россия!»

Ранее Монсон заявил, что сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле.

Тони Джонсон. «США для нас ничего не делают. В действиях Монсона нет предательства!» Американский боец АСА хочет российское гражданство

Джефф Монсон
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