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7 июня, 23:06

Спарринг-партнер Нганну: «Фрэнсис нокаутирует Павловича. Сергей не будет чемпионом UFC»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Франсис Нганну и Тони Джонсон (справа).
Фото Соцсети

Спарринг-партнер Фрэнсиса Нганну и боец ACA Тони Джонсон поделился мнением о потенциальном противостоянии камерунца с Сергеем Павловичем.

«Я знаю Сергея, мы бились в карде одного турнира Fight Nights Global, — сказал Джонсон «СЭ». — Думаю, Сергей — жесткий, но Фрэнсис его нокаутирует, у Фрэнсиса есть нокаутирующая мощь. Не знаю, есть ли у него подбородок, но он определенно топ тяжелого веса. Я не думаю, что он побьет Джона Джонса или Фрэнсиса. Фрэнсис — отличный панчер, а Джонс — слишком разносторонний. Я не думаю, что Павлович будет чемпионом UFC».

Нганну оставил пояс UFC в тяжелом весе и стал бойцом PFL. Павлович в данный момент идет в UFC на серии из шести нокаутов в первом раунде подряд.

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Сергей Павлович
Франсис Нганну
UFC
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