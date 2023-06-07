Магомед Магомедов подерется с Дэнни Сабателло 30 июля на турнире Bellator и Rizin

Российский боец легчайшего веса Bellator Магомед Магомедов (19-3) проведет следующий поединок против американца Дэнни Сабателло (14-2) 30 июля на турнире Bellator и Rizin в Сайтаме, Япония, сообщает Bellator.

Магомедов прошлый бой проиграл Патрику Миксу (18-1) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 декабря 2022-го на Bellator 289 в Анкасвилле, США.

Сабателло прошлый бой выиграл у Маркоса Брено (15-3) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 21 апреля на Bellator 294 в Гонолулу, США.