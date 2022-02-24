Бобби Грин: «Махачев скучный, даже когда побеждает досрочно. Я засыпаю от его боев»

Боец легкого веса UFC Бобби Грин поделился мнением о своем предстоящем сопернике Исламе Махачеве.

«Он списывает меня со счетов, — сказал Грин на медиа-дне к UFC Vegas 49. — Конечно, он хороший оппонент, идет на победной серии. Если у тебя столько побед, ты, наверное, считаешься чемпионским материалом. Но если мы говорим о ММА, то тут все упирается в то, что ты продаешь людям. Я всегда говорю молодым: «Какой продукт вы продаете людям?». Ислам... он скучный. Даже когда побеждает досрочно — все равно скучный. Он может быть чемпионским материалом, но все равно остается скучным б****.

Никто не хочет смотреть эти бои, всем на них плевать, я засыпаю от них. Я сплю, и потом кричат: «Финиш!». О, отлично. Они могут сделать нарезку из его финишей, это будет круто, но это все равно скучно, сонно, тускло. Для этих ребят есть только победы. Для меня победы не имеют значения. Для меня важно развлечение, стиль, зрелище, продукт. А эти бои... никто никогда их не вспомнит и не пересмотрит. И он недооценивает меня, не понимает меня. Не знаю, смотрел ли он мои бои, но я видел его интервью с Ди Си, и Ди Си предупреждал его, что я — серьезный боец".

Поединок Махачева и Грина пройдет в ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе.