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23 февраля, 23:56

Царукян заявил, что отказался от боя против Махачева

Иван Шитик
Корреспондент

Российский боец UFC Арман Царукян отказался от поединка против Ислама Махачева на коротком уведомлении.

«Мне предложили бой против Ислама Махачева на улучшенных условиях. Я отказался. Мне нужно больше времени для подготовки к такому бою. Думаю, что в будущем мы еще с ним встретимся», — сказал Царукян ТАСС.

Махачев 27 февраля проведет поединок против американца Бобби Грина. Изначально соперником Махачева должен был стать американец иранского происхождения Бенеил Дариуш, но он снялся с боя из-за травмы.

Источник: https://tass.ru/sport
Ислам Махачев
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