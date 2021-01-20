Блогер Тарасов пообещал нокаутировать Кокляева и вызвать на бой Емельяненко

Блогер Артем Тарасов заявил, что сможет победить российского пауэрлифтера Михаила Кокляева быстрее, чем боец ММА Александр Емельяненко. В поединке по правилам бокса Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

«Я у него выиграю. Дальше у меня большие планы, — цитирует «РенТВ» Тарасова. — Я хочу побить Емельяненко. Я хочу Кокляева выиграть быстрее, чем это сделал Емельяненко, чтобы потом сказать Александру: «Вот, я выиграл Кокляева, пожалуйста, выходи!» Я притягиваю космос, считаю, что слово — это самая сильная валюта. Если я так говорю, то так и будет».

Тарасов и Кокляев сойдутся на турнире в Москве. В главном бою турнира встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба.