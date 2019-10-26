Блогер рассказал, почему бросил бутылкой в Макгрегора

Блогер Нариман (ник в Instagram — Nariman.life) рассказал, почему кинул пластиковой бутылкой в ирландского бойца Конора Макгрегора.

Инцидент произошел в четверг во время мероприятия для СМИ в одном из московских отелей. Блогера сразу после броска задержала охрана. В среду 31-летний Макгрегор жестко раскритиковал чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и дагестанцев.

Нариман на своей странице в Instagram привел полную версию его беседы с Макгрегором во время пресс-подхода, которая закончилась броском бутылкой:

— Конор, ты помнишь, что ты вчера сказал о дагестанцах?

— Да, помню.

— Если ты ненавидишь Хабиба и его команду, зачем ты так говоришь о всем дагестанском народе?

— Я скажу тебе, почему. Они продавали в магазинах курицу с изображением моего лица. Они выразили мне неуважение

— Мой отец, мой брат — ты считаешь их всех трусами?

— Да, считаю.

— Почему они трусы? (Бросил в него бутылку) Что тебе сделал мой отец или брат, что ты их назвал трусами?

— Заткнись, придурок.