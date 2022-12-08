Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:43

Ян Блахович — про Анкалаева: «Настало время его остановить»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович (29-9) уверен, что ему предстоит тяжелый бой против Магомеда Анкалаева (18-1), однако он верит в свою победу.

«Вы только взгляните на его рекорд! 17-1, серия из девяти побед. Настало время его остановить и сделать 17-2, — сказал Блахович на пресс-конференции UFC. — Безусловно, он один из лучших. Я его очень уважаю, он даст мне тяжелый бой. Я ожидаю жесткого поединка, но я к этому готов».

Анкалаев подерется с Блаховичем за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Ян Блахович
UFC
ММА
0
Читайте также
Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Режим повышенной готовности ввели из-за риска обрушения дома в Оренбурге
Песков назвал неверной информацию об отказе Узбекистана от газового союза с РФ
Захарова назвала заявкой на трибунал признание Меркель о Минских соглашениях
Зачем нужна «Пушкинская карта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тилл получил тычок в глаз перед боем на UFC 282

Дана Уайт назвал самых пугающих бойцов UFC
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости